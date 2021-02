Gladbach mit Änderung gegen Man City: Zakaria neu im Team

Budapest (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat sein Team für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) auf einer Position geändert. Im Vergleich zur Startelf im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag rückt Denis Zakaria für Valentino Lazaro in die Anfangsformation. Gladbachs Coach hat sich für eine Dreier-Abwehrkette mit Zakaria und ein kompaktes Defensiv-Zentrum entschieden.

Von dpa