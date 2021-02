Millionenschwerer Betrug im Sicherheitsgewerbe

Die Ermittlungen liefen den Angaben zufolge bereits seit 15 Monaten. Am Dienstag und Mittwoch durchsuchten Ermittler 33 Wohnungen und Geschäftsräume in Köln und anderen Orten in NRW sowie ein Objekt in Rheinland-Pfalz. Aufgrund richterlicher Anordnungen seien dabei mehrere Immobilien und Vermögenswerte vollstreckt worden. An den Einsatzmaßnahmen waren etwa 250 Beamte der Polizei, des Hauptzollamts Köln sowie der Staatsanwaltschaft Köln beteiligt. Weitere Angaben zu dem Fall wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-587958/2