Köln (dpa/lnw) - Über mehrere Tage soll eine 21-jährige Frau in Köln von ihrem Ex-Partner und drei Mittätern brutal misshandelt worden sein - so schwer, dass sie im vergangenen Sommer an den Folgen starb. Nun hat die Kölner Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Beschuldigte wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge am Landgericht erhoben.

Von dpa