Verdächtiger Gegenstand in Entsorgungszentrum gefunden

Paderborn (dpa/lnw) - In einem Container auf dem Gelände eines Entsorgungszentrums in Paderborn ist ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es sich um Munition handele, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Entschärfungs-Experten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts wurden angefordert, um den Fund näher zu untersuchen.