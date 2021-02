Bayer macht Bundesliga-Blamage komplett: 0:2 gegen Bern

Leverkusen (dpa) - Die totale Blamage für die Fußball-Bundesliga in der Europa League ist perfekt. Bayer Leverkusen hat am späten Abend die Ehre der deutschen Eliteliga nicht gerettet und ist bereits in der Zwischenrunde des kleinen Europacups ausgeschieden. Die Leverkusener verloren gegen den Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern nach dem 3:4 im Hinspiel auch im eigenen Stadion mit 0:2 (0:0).

Von dpa