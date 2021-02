Drach war am Dienstag in Amsterdam unter dem Verdacht dreier Raubüberfälle in Köln und Frankfurt/Main 2018 und 2019 festgenommen worden. Die Kölner Justiz hatte seine Auslieferung beantragt. Wann der Amsterdamer Richter entscheiden wird, ist unklar. Es wird eine nicht-öffentliche Verhandlung sein, wie die Sprecherin in Amsterdam sagte.

Bereits am Mittwoch war der 60-jährige Drach erstmals vor Gericht vorgeführt worden. Dort war zunächst der Haftbefehl überprüft worden. Das Auslieferungsverfahren kann bis zu 90 Tage dauern.

Die Justiz in beiden Ländern ist äußerst zurückhaltend mit Informationen - womöglich um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden. Denn nach Mittätern wird noch gefahndet. Über ein in den Niederlanden zugelassenes Fluchtfahrzeug konnten die Ermittler Drach aufspüren. Bei einem Überfall war ein Wachmann schwer verletzt worden.

Drach hatte mit Komplizen im März 1996 den Hamburger Erben der Tabak-Dynastie, Jan Philipp Reemtsma, entführt. Nach einer langen Gefängnisstrafe war er im Herbst 2013 freigekommen.

