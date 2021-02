Als über die Aufarbeitung von Missbrauch und über Kirchenaustritte debattiert worden sei, hätten die «Kölner Wirren» zwar für alle spürbar im Raum gestanden, doch seien sie nicht konkret angesprochen worden. «Dass überhaupt nicht geredet wurde, geht eigentlich gar nicht», zitierte der « Kölner Stadt-Anzeiger » aus der Runde der Teilnehmer. «Andererseits: Was hätten wir besprechen sollen, was wir nicht schon wissen und was Woelki uns nicht schon gesagt hätte?» Intern herrsche die Einschätzung vor, dass Woelki «den Laden vor die Wand gefahren» habe.

Ein Sprecher der Bischofskonferenz teilte mit, er bestätige den Bericht nicht. Woelki steht in der Kritik, weil er ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten seit fast einem Jahr unter Verschluss hält. Er führt dafür rechtliche Gründe an.

