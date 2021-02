Zwei illegale Autorennen gestoppt: Strafverfahren

Hamm/Dinslaken (dpa/lnw) - Zwei illegale Autorennen hat die Polizei in Hamm und Dinslaken gestoppt. Im westfälischen Hamm lieferten sich ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger einen Wettstreit mit ihren Fahrzeugen. An einer Ampel fuhren sie bei Grün am Donnerstagabend mit quietschenden Reifen an und gaben Vollgas, wie die Polizei mitteilte. Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf und konnten die Raser kurz darauf anhalten. Die Führerscheine wurden einkassiert und Strafverfahren eingeleitet.

Von dpa