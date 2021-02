Erdmännchen-Nachwuchs im Zoo hält Familie auf Trab

Duisburg (dpa/lnw) - Gleich vier niedliche Erdmännchen-Jungtiere wuseln derzeit durch ihr Gehege im Duisburger Zoo und gehen immer häufiger auf Entdeckungstour. Mit ihrem Partner Elvis hat Erdmännchen-Mutter Sophie zum zweiten Mal für Nachwuchs gesorgt. Die bereits sechs Wochen alte flinke Bande verlasse nun immer häufiger die schützende Wurfkiste im warmen Stall und halte die Familie ganz schön auf Trab, teilte der Zoo am Freitag mit. Die Mini-Erdmännchen sind der erste Nachwuchs in Duisburg in diesem Jahr.

Von dpa