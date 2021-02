Laschet lässt Termin zur Olympia-Bürgerbefragung offen

Düsseldorf (dpa) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat offen gelassen, ob es im September eine Bürgerbefragung zu einer möglichen Austragung der Olympischen Spiele in der Rhein-Ruhr-Region im Jahr 3032 geben soll. Das hänge von mehreren «äußeren Faktoren» ab, sagte der CDU-Chef am Freitag in Düsseldorf. Ein möglicher Termin sei auch die NRW-Landtagswahl im Mai 2022.

Von dpa