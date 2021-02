Bosz: Eine schwierige Phase und das ist noch Understatement

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen beschönigt nach dem teilweise blamablen Aus in beiden Pokal-Wettbewerben nichts. «Es ist deutlich, dass wir in einer schwierigen Phase sind. Und das ist noch Understatement», sagte Bosz am Morgen nach dem Zwischenrunden-Aus in der Europa League durch die 0:2-Heimniederlage gegen den Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern. «Der Schock war heute Morgen noch nicht verarbeitet. Deshalb haben wir uns Zeit genommen zu reden», berichtete der Niederländer: «Jetzt müssen wir es abhaken und uns auf die Bundesliga konzentrieren. Das ist der Wettbewerb, in dem wir noch was erreichen können.» An die Qualifikation für die Champions League glaubt der Niederländer trotz derzeit fünf Punkten Rückstand «absolut. Fünf Punkte sind immer noch machbar.»

Von dpa