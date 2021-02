Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein in Mönchengladbach schwer misshandeltes Baby wird vermutlich geistig und körperlich behindert bleiben. Das sei die Einschätzung der Rechtsmediziner, teilte die Polizei am Freitag mit. Der fünf Wochen alte Säugling war Anfang Januar von seiner Mutter mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa