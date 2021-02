Polizei schickt Mann ins «Chambre séparée»

Krefeld (dpa/lnw) - Die Polizei in Krefeld hat mit einem launigen Bericht bei Facebook für Erheiterung in dem Sozialen Netzwerk gesorgt: «Wir wissen ja, dass unsere Polizeiautos ziemlich sexy sind», so die Behörde: «Als sich aber gestern Abend einer auf der Motorhaube eines geparkten Streifenwagens räkelte und vor der Kamera seines Kumpels posierte, war es selbst bei unserer an Kunstverständnis reichen Kollegin vorbei mit dem Sinn für die schönen Künste.»

Von dpa