Schalke mit Personalproblemen nach Stuttgart

Gelsenkirchen (dpa) - Dem FC Schalke 04 bleibt im Abstiegskampf das Verletzungspech treu. Im Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart muss der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga auf gleich acht Profis verzichten. Dazu gehört Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar, dessen Wadenverletzung weiterhin keinen Einsatz zulässt. «Er ist noch in der Reha und steht nicht zur Verfügung», sagte Trainer Christian Gross am Freitag. Darüber hinaus fehlen die beiden Torhüter Ralf Fährmann und Frederik Rönnow sowie Mark Uth, Matija Nastasic, Salif Sané, Goncalo Paciencia und Steven Skrzybski.

Von dpa