Senior soll Unfall erfunden haben - und bekommt Ärger

Jülich (dpa/lnw) - Nach einem Fahrfehler in einem Parkhaus soll ein 81-Jähriger einen angeblichen Unfall mit Fahrerflucht eines Dritten erfunden haben. Er wurde aber von einem Zeugen beobachtet. Jetzt bekommt der Senior eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat, teilte die Polizei in Jülich am Freitag mit. Der 81-Jährige hatte am Donnerstag laut der Schilderung des Zeugen bei der Einfahrt in das Parkdeck eine Mauer gestreift. Er stellte den Wagen ab, rief später die Polizei und behauptete, ein Unbekannter habe seinen Wagen beschädigt. Das konnte der Zeuge widerlegen, außerdem passten die Unfallspuren am Auto des Seniors und an der Mauer perfekt zusammen.

Von dpa