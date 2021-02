Betrugsprozess: Über vier Jahre Haft für falschen Seelsorger

Bonn (dpa/lnw) - Als Seelsorger hatte sich ein 51-Jähriger in einer Bonner Klinik vorgestellt und sich so das Vertrauen eines betagten Patienten erschlichen, den er in der Krankenhaus-Kapelle kennenlernte. Am Ende hatte der Mann die Familie des Seniors um 48 650 Euro abgezockt. Nun hat das Bonner Landgericht den falschen Geistlichen wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. In der Strafe enthalten ist eine weitere Verurteilung des Amtsgerichts Dresden wegen zehn anderer Betrugstaten.

Von dpa