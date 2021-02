Bandenhehlerei mit Baumaschinen: Fünf Tatverdächtige in Haft

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Polizei in Mönchengladbach wirft einer Gruppe gewerbsmäßige Hehlerei mit Baumaschinen und gestohlenen Katalysatoren vor. Gegen sieben Tatverdächtige wurden Haftbefehle erwirkt, zwei Haftbefehle wurden unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Fünf mutmaßliche Täter sitzen in Untersuchungshaft, darunter ein 29 Jahre alter Mönchengladbacher, der als Drahtzieher gilt. Gegen vier weitere Verdächtige laufen noch Ermittlungen. Der durch die Gruppe verursachte Gesamtschaden soll den Angaben zufolge rund eine Million Euro betragen.