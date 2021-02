DOSB zu Rhein-Ruhr-Bewerbung: Alle Schritte gemeinsam

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund DOSB hat Vorwürfe zurückgewiesen, bei der geplanten Olympia-Bewerbung für 2032 nicht mit der Initiative Rhein-Ruhr abgestimmt zusammengearbeitet zu haben. «Da die nachvollziehbare Enttäuschung in der Region Fragen und Interpretationen über die bisherigen Abläufe ausgelöst hat, machen wir noch einmal deutlich: Alle Schritte in den vergangenen Wochen wurden von DOSB und Rhein Ruhr City 2032 ausnahmslos gemeinsam gegangen», sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Freitag. «Umso mehr hoffen wir, dass wir schnell zum bewährten partnerschaftlichen Geist der bisherigen Zusammenarbeit zurückkehren.»

Von dpa