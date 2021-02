Brand in leerstehendem Gebäude: Brandstiftung vermutet

Goch (dpa/lnw) - In einem leerstehenden Gebäude in Goch (Kreis Kleve) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung in einem der ehemaligen Belgierhäuser stand in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Während der Löscharbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch, woraufhin die Stadtwerke benachrichtigt wurden.

