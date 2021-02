«Verweilverbot» wird in Düsseldorf überwiegend eingehalten

Der Düsseldorfer Ordnungsdienst habe einige Bußgeldverfahren eingeleitet, weil gegen die Maskenpflicht verstoßen worden sei, sagte der Sprecher. Seit dem Mittag kontrolliere man zusammen mit der Polizei in Doppelschicht. Auch per Lautsprecher werde auf das «Verweilverbot» hingewiesen. Einen Eilantrag gegen das Verbot hatte das Verwaltungsgericht am Freitag kurz vor dem Start abgelehnt.

In Köln heiß es, man kontrolliere jeden Tag. Der Freitag sei mit Blick auf Verstöße «nicht auffällig» gewesen. Für den Samstag gebe es noch keine Rückmeldung. In der größten NRW-Stadt gilt in mehreren Parks freitags, samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10.00 bis 22.00 Uhr eine Maskenpflicht. Die Bedeckung darf auch zum Rauchen nicht abgenommen werden. Straßenkünstler dürfen in der Innenstadt nicht mehr auftreten.

Dortmund hatte für das Wochenende ebenfalls die Maskenpflicht im Stadtgebiet ausgeweitet, sie gilt auch für einige Parks und das Ausflugsziel Phoenix-See. Über besondere Vorkommnisse war dort zunächst nichts bekannt.

