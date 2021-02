Brand in Grevenbroicher Kloster: Zehn Menschen gerettet

Grevenbroich (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss zehn Menschen vor einem Brand in einem Kloster gerettet. Verletzt wurde durch das Feuer am Samstagvormittag niemand, teilte die Feuerwehr mit. Demnach hatte ein Rauchmelder angeschlagen und so Schlimmeres verhindert. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich 25 der zum Teil älteren Bewohner bereits außerhalb des Gebäudes. Zehn weitere, bewegungseingeschränkte Personen brachten die Einsatzkräfte in einen sicheren Teil des Klosters.

Von dpa