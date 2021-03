Mann bietet Falschgeld an: 39 000 Euro Blüten beschlagnahmt

Bergheim (dpa/lnw) - Ein Mann (21) aus Bergheim hat in der Chatgruppe eines Messenger-Dienstes Falschgeld angeboten und das Interesse des Landeskriminalamts (LKA) geweckt, das dort ebenfalls mit las. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Kriminalbeamten schließlich Falschgeld in Höhe von knapp 39 000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.