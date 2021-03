Neues Fahrradgesetz soll für deutlich mehr Radverkehr sorgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen soll in einigen Jahren im Schnitt jede vierte Fahrt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Dieses ohne genaues Datum genannte Ziel soll im neuen «Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz» (FaNaG NRW) festgeschrieben werden, das am Dienstag vom Kabinett verabschiedet wurde. Demnach sollen künftig 25 Prozent der Verkehrswege auf das Rad entfallen. Der Radfahrerverband ADFC zweifelt, dass die Landesregierung dieses Ziel mit den angekündigten Maßnahmen erreichen kann.

Von dpa