Nach dem Verschwinden von Bianca B. im August 2000 war die Polizei zunächst von einem Vermisstenfall ausgegangen. In den darauffolgenden Wochen hatten sich aber Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen ergeben. «So sollen Nachbarn einen lautstarken Streit zwischen dem damaligen Lebensgefährten und der Vermissten gehört haben», sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo richtete daraufhin eine Mordkommission ein. Der Freund geriet in den Fokus der Ermittlungen und war auch kurzzeitig in Untersuchungshaft. Aufgrund mangelnder Beweise wurde er aber wieder entlassen. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden.

