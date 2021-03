Mann getötet: Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig

Bonn (dpa/lnw) - Sieben Monate nach dem Fund einer verbrannten Leiche in einem Wald bei Eitorf hat am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht der Prozess wegen Totschlags gegen zwei Angeklagte begonnen. Die 20 und 30 Jahre alten Männer sollen ihr Opfer laut Anklage nach einem Streit gefoltert und getötet haben. Unter anderem sollen sie dem 46-Jährigen mit einem schweren Ast auf den Kopf geschlagen und ihm mit einer Schaufel das Gesicht zertrümmert haben. Den Toten sollen sie dann in einen trockenen Bachlauf gebracht, seinen Kopf mit Spiritus übergossen und angezündet haben.

Von dpa