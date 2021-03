Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den kommenden Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Am Mittwoch bleibt es zunächst trocken und heiter, am Abend ziehen jedoch dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag beginnt es dann vereinzelt zu regnen. Im Tagesverlauf soll weiterhin Regen fallen, zeitweise gibt es Schauer. Es kühlt auf sieben bis zwölf Grad ab.

Von dpa