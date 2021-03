Köln (dpa/lnw) - Bei einem Unfall an einer Straßenbaustelle in Köln-Deutz ist am Mittwoch ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann am Morgen in einer Baugrube von einer herabfallenden Stahlplatte getroffen worden. Er kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Von dpa