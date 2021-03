Messerangriff im Zug: Bundespolizei nimmt 33-Jährigen fest

Bonn (dpa/lnw) - Nach einem Messerangriff auf einen 52-Jährigen hat die Bundespolizei in Bonn einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die beiden Männer seien am Dienstagabend in einem Regionalzug in einen heftigen Streit geraten und hätten aufeinander eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung habe der 33-Jährige seinem Kontrahenten dann mit einem Messer eine fünf Zentimeter lange Stichwunde am Knie zugefügt, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurde.

Von dpa