Bericht: Gladbacher Oscar Wendt kehrt nach Göteborg zurück

Göteborg (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Linksverteidiger Oscar Wendt steht einem Medienbericht zufolge vor einer Rückkehr in seine schwedische Heimat. Wie das «Aftonbladet» am Mittwoch berichtete, kehrt der 35-Jährige ebenso wie der ein Jahr jüngere Ex-Hamburger Marcus Berg im Sommer zu IFK Göteborg zurück. Dazu sei in beiden Fällen eine Vereinbarung getroffen worden, berichtete die schwedische Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise. Wendt wird demnach für anderthalb Jahre unter Vertrag genommen, Berg für zweieinhalb Jahre. Offiziell bestätigt wurden die Wechsel von Vereinsseite bisher nicht.

Von dpa