Orchesterakademie für mehr Praxis von Musikstudierenden

Münster (dpa/lnw) - Studierende der Musikhochschule in Münster sollen künftig schon früher Praxiserfahrung in einem Sinfonieorchester sammeln können. Dazu will die Hochschule der Uni gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der Stadt die Orchesterakademie gründen, wie die Westfälische Wilhelms-Universität am Mittwoch mitteilte. Mit der Akademie, die die Lehre der internationalen Professoren und Professorinnen eng mit der Praxis des Orchesters verzahne, entstehe damit weltweit eines der ersten Ausbildungsangebote dieser Art.

Von dpa