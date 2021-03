DWD warnt vor Starkregen, Gewitter und Glätte

Offenbach (dpa/lnw) - Eine Kaltfront nähert sich Nordrhein-Westfalen und bringt Starkregen, Gewitter und teilweise Schnee ins Land. Vor allem in den mittleren Landesteilen kann es innerhalb von sechs Stunden örtlich bis zu 25 Liter pro Quadratmeter regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Demnach kann es bis in den Abend einzelne, kurze Gewitter geben. Im Bergland ist auch Schnee möglich. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag bei fünf Grad in Ostwestfalen und bis zu zehn Grad in der Kölner Bucht.

Von dpa