Netzbetreiber wollen Kohlekraftwerke in Reserve halten

Essen (dpa/lnw) - Beim Kohleausstieg ist offen, ob drei Steinkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen wie bisher geplant im Sommer endgültig stillgelegt werden. Die Übertragungsnetzbetreiber hätten die Kraftwerke als systemrelevant ausgewiesen, teilte ein Sprecher der Bundesnetzagentur am Donnerstag mit. Es geht um das Steag-Kraftwerk Walsum 9 bei Duisburg, die Uniper-Anlage Heyden 4 in Ostwestfalen und das RWE-Kraftwerk Westfalen in Hamm.

Von dpa