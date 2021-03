Einbrecher-Duo wegen Tatserie in Haft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei 54 und 61 Jahre alte Männer sind als mutmaßliche Serien-Einbrecher in Untersuchungshaft gelandet. Sie sollen für mindestens elf Einbrüche im Rheinland, im Bergischen Land und im Ruhrgebiet verantwortlich sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Duo soll in Wohnungen und Geschäfte eingebrochen sein und auch vor Tresoren nicht halt gemacht haben.