Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einem Autokorso haben rund 150 Taxifahrer am Donnerstag in Düsseldorf für fairen Wettbewerb demonstriert. Die Fahrer - hauptsächlich aus Düsseldorf und Köln - fuhren hupend in einer langen Kolonne durch die Innenstadt zur Staatskanzlei. Der Protest richtete sich vor allem gegen Konkurrenz durch Mietwagenfirmen wie Uber.

Von dpa