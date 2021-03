Verklebte Federn mit Asche gereinigt: Eule wird behandelt

Hattingen (dpa) - Eine Schleiereule mit stark verklebtem Gefieder wird derzeit in einer Vogelauffangstation in Hattingen behandelt. Ein Bürger aus Herne hatte die vermutlich in eine Klebefalle geratene Eule entdeckt und zur Tierklinik Recklinghausen gebracht, wie Thorsten Kestner von der Paasmühle genannten Station am Donnerstag berichtete. Von der Klinik kam der Vogel dann nach Hattingen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Behandlung berichtet.

Von dpa