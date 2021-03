«Er ist wieder im Training und hat einen größeren Schritt nach vorne gemacht. Es sieht gut aus. Wenn er fit ist, wäre es eine gute Sache, wenn er für die Mannschaft aufläuft», sagte der neue Schalker Cheftrainer am Donnerstag. «Ich freue mich total auf das Spiel und möchte die Jungs nur noch loslassen, damit sie zeigen, was in ihnen steckt», sagte Grammozis .

© dpa-infocom, dpa:210304-99-687811/2