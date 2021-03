Kölner Zoll zieht 70 000 Cannabissamen aus der Post

Köln (dpa/lnw) - Der Zoll in Köln hat seit Jahresbeginn Cannabissamen im Wert von mehr als einer halben Million Euro aus dem Verkehr gezogen. Bis Ende Februar seien knapp 70 000 der Saatkörner entdeckt worden, teilte das Hauptzollamt Köln am Donnerstag mit. Was daraus hätte entstehen können, sei beträchtlich. «Eine Fläche von rund zehn Bundesligafußballfeldern hätte man mit der Menge an Samen bepflanzen können», erklärte ein Sprecher. «Bei einem angenommenen Durchschnittsertrag von 100 Gramm pro Cannabispflanze, hätte die Gesamtmenge Marihuana bei knapp sieben Tonnen mit einem Straßenverkaufswert von fast 70 Millionen Euro gelegen».

Von dpa