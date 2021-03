Kein Schwimmunterricht: «Jahrgänge von Nichtschwimmern»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition im Landtag befürchtet, dass wegen der Corona-Pandemie noch weniger Kinder schwimmen lernen als bisher schon. «Durch die Corona-Pandemie haben mehrere Jahrgänge Kinder und Jugendliche keine Möglichkeit zum Schwimmen und Bewegung im Wasser gehabt», heißt es in einem am Donnerstag im NRW-Landtag debattierten Antrag der SPD. Nicht nur der Schwimmsport in der Schule, auch Kurse für Baby- und Kleinkindschwimmen seien weitgehend ausgefallen. Diese verlorene Zeit sei nicht wieder zurückzuholen.

Von dpa