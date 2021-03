Leipzig (dpa) - Mit etwas Mühe haben die Handballer des SC DHfK Leipzig den ersten Bundesliga-Heimsieg in diesem Jahr gefeiert. In einem Nachholspiel bezwang die Mannschaft von Trainer André Haber am Donnerstagabend in der Arena TUSEM Essen mit 26:23 (14:14). Bester Werfer beim Sieger war Martin Larsen mit sechs Toren.

Von dpa