Linienbus brennt in Gelsenkirchen aus

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Linienbus ist am Donnerstagabend in Gelsenkirchen-Horst in Flammen aufgegangen. Der Fahrer habe ihn unverletzt verlassen können, Fahrgäste seien nicht mehr an Bord gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Warum das Fahrzeug Feuer fing, sei noch unklar. Der komplette Bus stand lichterloh in Flammen, dichter Rauch stieg über die Straße. Er brannte den Angaben zufolge komplett aus.

Von dpa