Ranga Yogeshwar fordert Rettungspaket für die Kultur

Köln (dpa) - Der Wissenschafts-Journalist Ranga Yogeshwar fordert mehr Hilfe für die Kulturszene in Deutschland. «Ich möchte in einem Land leben, wo Kunst auch noch stattfindet. Das ist für mich in diesen Beschlüssen traurig, dass man immer noch die Kulturschaffenden so beiläufig erwähnt», sagte Yogeshwar am Freitag im Podcast «Bosbach & Rach - Die Wochentester» von «Kölner Stadt-Anzeiger» und «Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)» mit dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und dem Koch Christian Rach.

Von dpa