Rückkehr aller Schüler in NRW: Regelung gilt bis Sommer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die eingeschränkte Rückkehr aller Schüler in Nordrhein-Westfalen ab 15. März in die Klassenräume soll bis zum Sommer gelten. In einer Mail des NRW-Schulministeriums an die Schulen hieß es am Freitag, mit der weiteren Öffnung gelte «voraussichtlich bis zum Schuljahresende für alle Bildungsgänge und Jahrgangsstufen, dass Unterricht auch wieder in Präsenz aufgenommen wird». Nach der Primarstufe und den Abschlussklassen, die am 22. Februar den Anfang gemacht hatten, sollen nun ab 15. März auch alle anderen Jahrgänge der weiterführenden Schulen im Wechselmodus wieder in die Klassenräume zurückkommen.

Von dpa