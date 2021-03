Autofahrerin rammt mit 3,6 Promille Parkhausschranke

Gummersbach (dpa/lnw) - Stark betrunken hat eine 42 Jahre alte Autofahrerin beim Verlassen eines Parkhauses in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) mit ihrem Wagen eine Schranke gerammt und abgerissen. Die Engelskirchenerin fuhr nach eigenen Angaben am Mittwoch am Parkautomaten zunächst zu weit nach vorn. Beim Versuch zurücksetzen habe sie offenbar den Vorwärtsgang eingelegt und die Schranke aus der Verankerung gerissen, teilte die Polizei mit.

Von dpa