Menschenrechtspreis für «Mimikama» und «Fridays for Future»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Tonhalle Düsseldorf vergibt ihren Menschenrechtspreis in diesem Jahr gleich zwei Mal. Für ihren Kampf gegen Internetmissbrauch und Fake News wird der Verein Mimikama (Wien) nachträglich mit dem Menschenrechtspreis 2020 ausgezeichnet. Der Preis war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben worden. Der Menschenrechtspreis 2021 geht an die Bewegung «Fridays for Future» für ihren weltweiten Einsatz in Sachen Klimaschutz, wie die Tonhalle am Freitag mitteilte.

Von dpa