Düsseldorf gibt Porzellanteller zurück: In der DDR entzogen

Düsseldorf (dpa) - Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf hat erstmals ein Kulturgut zurückgegeben, das in der DDR unrechtmäßig entzogen worden war. Ein Meißener Porzellanteller mit Schmetterlingsdekor aus dem 18. Jahrhundert sei an die rechtmäßigen Erben gegeben worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Das Objekt sei über die Sammlung Schneider in das Hetjens-Keramikmuseum gekommen. Ein Teil dieser Porzellansammlung war der Stadt 1974 gestiftet worden.

Von dpa