Watzke: Im Sommer «keine verrückten Dinge» bei Transfers

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke rechnet angesichts der Corona-Krise auch in diesem Jahr mit großer Zurückhaltung der Clubs auf dem Transfermarkt. «In Gänze glaube ich nicht, dass ganz verrückte Dinge passieren werden», sagte der BVB-Chef dem TV-Sender Sky am Freitag. Er erwarte keine unmoralischen Angebote für die Stars des Fußball-Bundesligisten. «Ich kenne die Situation in den europäischen Ligen sehr gut, und da werden die Wolken immer dunkler statt heller», sagte Watzke.

Von dpa