Löwentraut-Lichtinstallation am Düsseldorfer Rheinturm

Die Illumination besteht unter anderem aus Fotos von mehr als 200 Kindern aus Düsseldorf und Umgebung. Die Bilder entstanden laut Landtag in dem Moment, in dem sich die Kinder die Frage stellten: «Was bedeutet Zukunft für mich?» Die Schwarz-weiß-Fotografien wurden von Leon Löwentraut handübermalt. «Wir müssen jetzt schnell sinnvolle Strategien entwickeln, um endlich aus der Krise herauszukommen. Sonst setzen wir die Zukunft der von mir fotografierten Kinder und ihrer Kinder aufs Spiel», so Löwentraut. Umgesetzt wird die Licht-Kunst von Marcus Schäfer.

