Ex-Nationalkeeper Lehmann: BVB keine gute Option für Nübel

Der 24 Jahre alte Nübel war vor der Saison ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt und hatte dort einen langfristigen Vertrag unterschrieben. In dieser Saison kam er einmal im DFB-Pokal und im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid zum Einsatz. Nübels Berater hatte zuletzt eine Leihe ins Spiel gebracht.

Auf die Frage, ob der Revierrivale Borussia Dortmund eine Option wäre, antwortete Lehmann : «Erstens zeigt Marwin Hitz gute Leistungen. Und zweitens kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Für einen Ex-Schalker gibt es angenehmere Dinge, als zum BVB zu wechseln.»

Nübels Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2025. Bayern-Trainer Hansi Flick sagte am Freitag, dass Nübel gewusst habe, «auf was er sich einlässt». Seine Aufgabe als Trainer sei es, «dass ich die Spieler spielen lasse, die aktuell unseres Erachtens die beste Mannschaft sind. Klare Nummer 1 ist Manuel Neuer.»

