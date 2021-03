Frau schwer verletzt: Betrunkener läuft nach Unfall davon

Selm (dpa/lnw) - Als ein Wagen ihr Auto gerammt hat, ist eine Frau in Selm (Kreis Unna) schwer verletzt worden. Unklar war zunächst, wer in dem zweiten Auto am Steuer saß, denn nach dem Unfall stieg ein Mann aus und flüchtete zu Fuß - und sein Kumpel gab sich als Fahrer aus, berichtete die Polizei am Samstag. Weil der Freund allerdings stark betrunken war, hat er sich mit seinem Bekenntnis mehr geschadet als dem anderen geholfen.

Von dpa