Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose ist in der aktuellen Situation froh über den Rückhalt in seinem privaten Umfeld. Er habe «nette Freunde» und suche «schon Gespräche mit anderen Menschen», sagte der 44-Jährige vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag bei Sky. Dies tue ihm sehr gut.

Von dpa